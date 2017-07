Mürgistuste infoliin 16 662 on sel kevadel vastu võtnud 15 telefonikõne, millest on selgunud, et karulaugu asemel on kogemata söödud piibelehti, sügislille või helistaja jaoks tundmatu taime lehti. Probleeme on põhjustanud siniliilia ja lumikellukese, jugapuu, kibetulika, kevadkogritsa(seen), kartuli idude, elupuu, rododendroni, sulgvõhikut või ülase söömine, selgitas terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri. Mürgistuskahtlused olid maikuus.