Altkäemaksu kahtlusega kriminaaluurimise alla sattunud VKG Energia OÜ elektrijaamade remondiosakonna juhataja ja VKG Soojus AS käiduosakonna juhataja vabastati töölt ja neile on makstud hüitist. VKG suhtekorraldusjuhi Irina Bojenko sõnul on mõlemaga töösuhe lõpetatud, töötajatele maksti väljateenitud töötasu ning kasutamata puhkuse hüvitis, mille suurust ei avalikustata Kahtlustuse kohaselt võtsid Sergei ja Vjatšeslav oma ametipositsiooni ära kasutades korduvalt altkäemaksu selle eest, et hanked võidaksid neile meelepärased ettevõtjad. Altkäemaksu võeti nii sularahas kui ka teenustena. Siim Randla