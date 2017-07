„Erinevaid allikaid võrreldes olen oma koolitustel kasutanud armutoitude esikümmet, mis inimesi alati imestama paneb. Võiks arvata, et kõige erootilisemad toidud on maasikad ja vahukoor. Šokolaadifondüü maasikatega peaks ju väga romantiliselt mõjuma, aga ei – kõige paremini panevad hormoonid tööle hoopis küüslauk, austrid ja mesi,“ nendib toitumisnõustaja ja koolitaja Triin Muiste.

„Maasikad, šampanja ja vahukoor on küllap igaühele tuttavad Hollywoodi filmidest. Või siis kuulsast telesarjast „Seks ja linn". Seal muuseas mäkerdas üks peategelastest end ju kord üleni sushiga kokku,“ muigab Triin. „Samas pole ma kirjandusest kordagi kohanud, et vahukoor oleks libiidot turgutav toiduaine. Oma koolitusi kokku pannes otsisin raamatukogudest teaduspõhist materjali, sest internetis on väga vastuolulist infot.“

Väldi loiuks tegevaid toite

Ehkki teaduspõhist infot selle kohta, et teatud toidud tõepoolest seksiisu suurendavad, on vähevõitu, usuvad väga paljud, et armutoidud on tegelikult olemas. Seda toetab teooria, mille põhjal teatud toiduained suudavad oma lõhna, maitse ja tekstuuriga inimesi erutada. Samuti arvatakse, et toiduainete keemiline koostis võib mõjutada inimese organismi ja ihasid. Tegelikult ei suurenda teatud söögid mitte otseselt sugutungi, vaid testosteroonitaset.