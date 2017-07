Neljapäeva öösel langetati Tallinnas haridus- ja teadusministeeriumi kõrval puid, et alustada uue kuuekorruselise maja ehitamisega vana kalmistu peale.

Õhtune saagide undamine polnud läheduses elavatele inimestele sugugi meeltmööda. «Miks käib suurte puude langetamine öörahu rikkudes?» oli langetuspaiga kõrval elav mees hämmelduses. «Täies elusjõus puud, miks need on vaja maha võtta?»

Kesklinna linnakeskkonna osakonna juhataja Aigar Palsner ütles, et puid langetatakse ajal, kui ümberkaudsetel tänavatel liigub vähem inimesi. «Arvestades seda, et seal on polikliinik ja bussipeatus, ei saanud puid päeval langetada,» lausus Palsner. Ta viitas, et suvel tulebki rohkem öötöid ette võtta. Seda sellepärast, et valget aega on pikemalt käes.