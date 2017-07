Hüvasti, raudteeromantika ehk Reportaaž kaduvalt Pärnu–Lelle terasteelt

Lelle ja Pärnu vahelise raudteeniidi äärseid elanikke tabas nädalapäevad tagasi kui löök allapoole vööd valitsuse teade, et paari aasta pärast võivad nad rongisõidust suu puhtaks pühkida. «Rong on meil praegu põhiline toiteallikas,» pahandab uudisest murtud Reonda küla elanik. Temal on Eidapere jaama hea ligi minna.

Neljapäeva pärastlõunal on Rapla maakonnas vastuuendatud Lelle raudteejaama mõlemal perroonil vaikus. Vaksalihoone kell liigub uniselt, ent järjekindlalt edasi – seier näitab, et kell saab kümne minuti pärast kaks päeval. Järgmine rong Pärnu poole läheb alles mitme tunni pärast ja seetõttu on käes päeva ainus aeg, mil saame Lelle ja Pärnu vahet sõita spetsiaalselt raudteel liikumiseks kohandatud Chevrolet’ maasturiga. Läheme ümberkaudsete elanike jutule, et kuulda, mida nemad raudtee sulgemisest arvavad. Elu muutub ju oluliselt – nad ei saa enam rongiga koju, tööle ega ka arsti juurde.

Esimene peatus on Koogiste, mille perrooni ootepingil teeb lõunauinakut räsitud ilmega ühekäeline mees. Ta ärkab meie saabumise peale, aga jututuju tal pole. Selgub vaid, et rongi ta igatahes ei oota.