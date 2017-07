«Pikutasin voodis, olin juba ärkvel, kui tundsin üsna tugevat värinat. Korraks käis peast läbi mõte, et reaktiivlennuk läks ülehelikiirusele, aga see on pigem plahvatuse moodi – nüüd oli pikem vappumine,» kirjeldab Kert, kuidas möödunud laupäeva hommikul kummastas teda maavärin.

Eesti geoloogiakeskus teatas, et maa värises 15. juuli hommikul kell 8.01. Tõuke tugevuseks mõõdeti 2,1 magnituudi ja epitsenter oli Hiiumaa ja Vormsi vahelisel merealal 12 kilomeetri sügavusel.

Kuigi värin oli Hiiumaast veidi eemal, ehmatas kõmin ja maa rappumine hiidlasi parajalt.

Lähim seismojaam on maavärina toimumiskohast vaid 11 kilomeetri kaugusel Paladel.