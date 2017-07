Muuseumid kinnitavad, et nende omavahendid ei kata üüritõusu

Lähenev üüritõus teeb muuseumidele muret, sest kui piletihinda veelgi kergitada, jäävad näitusehuvilised ukse taha. Riik rahustab, et pole hullu. Üür on ju igal aastal tõusnud, küll tulete nüüdki toime.

Eesti Kunstimuuseumi juhatuse liige Sirje Helme räägib Õhtulehele, et neil on Riigi Kinnisvara ASiga (RKAS) hoonete üüriks kaks lepingut – Kumu ja Mikkeli muuseum –, kus on kirjas, et RKAS saab üüri tõsta juhul, kui kultuuriministeerium seda aktsepteerib ning riik lisab vastava summa muuseumi eelarvesse.

Helme: meie tulu ei kata hinnatõusu

«Muuseumid ei suuda üha kerkivat üüri oma eelarvest maksta, kui riik ei anna selleks raha,» ütleb Helme. «Näiteks katame teadustöö, uuringute ja projektide kulud omatuluga. Kui aga üüritõusu tõttu suurenevad halduskulud, siis on kü- simus, millistest vahenditest ja mille arvelt see kaetakse. Kas siis on nii, et Eesti muuseumid, mis on teinud meeletuid pingutusi, et töötada nüüdisaegsel tasemel, ja saavutanud ka edu, mida näitavad üha suurenevad külastajanumbrid, hakkavad töötama peamiselt selle nimel, et üürikohustusi täita?»