Venemaa president Vladimir Putin teatas, et ei ole veel otsustanud, kas ta osaleb taas Venemaa presidendi valimistel 2018. aastal, kirjutas Interfax.

"Ma ei ole veel otsustanud, kas ma jätkan tööd selles ametis, vaatan,“ ütles Putin täna telešõus andekate laste hariduskeskuses Sirius.

Putini sõnul on valimiskampaania alguseni veel aega. Ta rõhutas, et kõigepealt tuleb tal vastata "peamisele küsimusele“. "Maailmas on palju huvitavaid tegevusi. See ei tähenda, et ma pean tegelema üksnes memuaaridega. On ühiskondlikke organisatsioone, on teisi, minu jaoks väga huvitavaid suundumusi nagu näiteks ökoloogia." Tema sõnul kõlab see tänapäeva ja tuleviku jaoks väga perspektiivikalt. "Kui te olete tähele pannud, siis olen ma mitu aastat järjest sõitnud teadlastega erinevatele üritustele, mis on seotud tiigrite, karude, valgevaalade jt haruldaste loomadega," rääkis Putin.

Lisaks rõhutas ta, et ei kavatse tulevikus muuta Venemaa põhiseadust riigipea võimul oleku tähtaja pikendamiseks.

Venemaa president valitakse iga kuue aasta tagant.