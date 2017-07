Kristiina Ehin ütleb, et kui Tallinna poolt Raplasse sisse sõita, torkab kohe silma Rappeli keskus, mille vastas üle tee on vana autobaasi hoone, mille kirikupoolses otsas pesitseb kultuurikeskus BAAS. „See on uus ja kõiki kunstivaldkondi ühendav kultuurikeskus. Mulle meeldib seal käia.“ Luuletaja ütleb, et selle asutasid värskete ideedega noored ning seda juhatab näitleja ja laulja Maili Metssalu. „Septembris on seal värske ja särisev kultuurifestival „Särin“, mis ühendab eri kunstivaldkondi ja millel on oma osa kirjanduselgi.“ Kristiina lisab, et läheb sinna esinema, kuulama ja kontserte nautima. „Kui Raplasse tulla, siis tasub nende kodulehel kogu aeg silm peal hoida, sest keskuses võib tavalistelgi õhtutel näha värskeid ja moodsaid artiste ning muidu toredaid mõtlejaid üles astumas .“ Luuletaja ja muusik arvab, et see pole tavapärane kultuurimaja. „See on pigem alternatiivne ja uuenduslik kultuurinautimiskoht ja seda nii noortele kui ka vanematele.“

Rapla kirik on Eestis täiesti ainulaadne: see on ainus maakonnakirik, millel on kaks torni. „See on kohe jõe ääres ja Rapla südames.“ Kristiina ütleb: „See on väga hea akustikaga kirik, kus on esinenud suurepärased vaimuliku ja klassikalise muusika virtuoosid. Juunis ja juuli algul toimusid seal Rapla kirikumuusikapäevad, kus kõlas kaunist muusikat nii kodumaalt kui ka näiteks Saksamaalt ja Lätist.

„Kui Raplast Türi poole sõita, siis jääb umbes 25 kilomeetri kaugusel tee peale Paluküla hiiemägi.“ Kristiina lausub, et see on Lääne- ja Põhja-Eesti kõige kõrgem hiiemägi. “Rapla puhul on see haruldane, sest meil on üsna madal rabane maastik ja Paluküla hiiemägi kõrgub nagu hiidmägi. Samuti on sellel väga huvitav ja pikaajaline pärimus.“ Hiiepärimus õpetab loodust austama ja hoiatab inimesi liigse sekkumise ja ümberkujundamise eest. See on läbi aastasadade edasi antud teadmine, mis võiks tänapäeva inimest korrale kutsuda. See, et Eestis on sellised looduslikud pühapaigad säilinud, ning et oskame tänini seal aupaklikult käituda ja näha loodust kui suuremat võimu, on ainulaadne kogu Euroopas. Kristiina on kindel, et hiiemägi on loodusliku pühapaigana sedavõrd huvitav, et seda peaks kindlasti säilitama sellisena, nagu ta on. „Sealt avaneb imeline vaade ja algab Kõnnumaa maastikukaitseala, kus saab hea õnne korral näiteks kotkaid näha.“