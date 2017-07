Suvetuuri „Maapealne paradiis“ korraldajafirma Kontsert3 kõneisik sõnas Õhtulehele, et kontsert kestis tegelikult siiski viis minutit kauem. Veel lisab ta, et kontserdi lühem kestvusaeg polnud tingitud ei tehnilisest rikkest ega mõnest muust äpardusest. „Kõik oli nii, nagu olema pidi,“ kinnitab ta. „Võib olla vahetekstid olid veidi lühemad, kui neil plaanis oli, ent see oli esimene kontsert ja esinejad polnud ehk veel nii sisse elanud ning jutt jäi natuke lühemaks,“ ütles ta ja lisas, et tavaliselt esitataksegi sellistel kontsertidel umbes 15 kuni 18 muusikapala, mille vahele jäävad artistide vahetekstid. „Seda lauludevahelist teksti, improvisatsiooni ja kõike tuleb ikka juurde, seega ilmselt läheb kontsert pikemaks. See oli tuuri esimene kontsert ja kõik oli veel väga stsenaariumis kinni, artistid ei lasknud end veel lõdvaks. Aga muidu tavaliselt nende lauludega ongi nii – see on klassikaline formaat. Nii ongi kontserdi pikkus umbes üks tund või poolteist tundi.“

Suvetuuride kuningas Aarne Valmis räägib, et kontsertide pikkuse kuldreeglit paika pandud pole. „Teoreetiliselt võib kontsert olla ka 15minutiline. See on igaühe vaba voli. Kui inimene saab suure elamuse, pole tähtis, kui pikk on kontsert.“ Küll aga teab Valmis oma kogemusest, et viimasel ajal korraldatavad kontserdid on siiski kahe tunni ringis. Näitena toob ta neljapäeval alanud Jaan Tätte ja Jaan Pehki tuuri, mille kestvusajaks arvestati pisut üle kahe tunni koos väikese vaheajaga. „Väike paus on selleks, et inimesed saaksid näiteks tualetis käia.“ Samuti neljapäeval alanud Meie Mehe tuur on Valmise sõnul ilma vaheajata ja kestab suisa kaks ja pool tundi. „Mina olen selles mõttes vanamoodne, et üritan alati kontserte, sealhulgas ka teatrietendusi, teha selliselt, et kui ise sinna tuleksin, oleksin rahul. Minu eesmärk on alati, et üritus meeldiks ka mulle. Mitte et kõik artistid minu lemmikud oleks, ent kogu ülesehitus peab olema selline, et kindlasti kellelegi meeldiks. Ja kui on neid, kes arvavad, et kontsert on äge ja lühike, siis see võib ka kihvt olla. Las igaüks valib oma maneeri,“ räägib ta. Siiski märgib Valmis, et suurtel festivalidel, kus esinejad pidevalt laval vahetuvad, on ühe artisti esinemisaeg tavaliset 60–70 minutit. „Aga kui on soolokontsert, siis enamasti on esinemisaeg 85, 100 või rohkem minutit,“ sõnab ta.

Ka ettevõtte Must Concerts OÜ avalike suhete juht Henrik Raave sõnul ei ole üürikesemas kestvusajas probleemi, kui kontsert on lühike ja lööv. Raave arutleb, et kui kui laval on vaid üks artist ja kontserdil pole ette nähtud vaheaega, võiks esinemine kesta umbes tund või poolteist. „Ilma vaheajata mitte eriti palju rohkem. Muidu inimesed ei jõua lihtsalt jälgida. Kui aga on kolm täiesti erinevat artisti, siis ehk võiks tõesti kauem kesta. Või olla väike vaheaeg ja näiteks kokku kaks tundi,“ räägib ta. „Kui aga esineb näiteks vana rokilegend, kes tahab oma loomingu paremikku ette kanda, siis tema alla 2,5 tunni ei saagi hakkama, sest nii palju on öelda.“ Umbes 2,5 tundi kestis tema sõnul ka kolmapäeval avapaugu andnud Ultima Thule juubelituur.