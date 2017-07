Hind enne 159,99 €

Kuigi mehed kipuvad oma jalanõugarderoobi piirama enamasti tossude, sandaalide ja matkasaabastega, siis tegelikult on jalanõumudeleid, mille omanikuks võiks üks õige mees olla, veelgi. Näiteks viisakad, pööratud nahast ja kergelt jalgalükatavad mokassiinid on suveklassika, mis võiks igal mehel olemas olema. Neid saab kanda nii pikkade pükste aga ka viisakamate lühikeste pükstega. Viimane annab seejuures noorusliku ja väljapeetud välimuse, mis naistele väga meeldib. Mokassiine on saadaval kõikides värvitoonides, kuid tumesinised on seetõttu kõige kindlam valik, et need sobivad enamike teiste värvitoonidega ning on ajatumad kui näiteks punased või oranžid. Samuti ei tasu meestel karta, et nad tumesinistes mokassiinides liiga edevad välja näevad. Seevastu mõne veidi erksama tooni puhul võib edevuse küsimus kindlasti õhku kerkida.