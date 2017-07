Kuigi praeguseks on Louis Vuittoni kotikollektsioonis sadu luksuslikke kotimudeleid, siis tuntuks said nad just oma neljakandiliste reisikirstudega, mis olid mõeldud eliidi reiside mugavamaks muutmiseks.

Mõni aeg tagasi tõi Louis Vuitton hiiglaslike kirstude kõrval valikusse ka miniatuursed neljakandilised kirstudest inspireeritud ridikülid. Soolasest hinnast ja piiratud mahutavusest hoolimata, said need moegurmaanide seas väga populaarseks ja omamoodi staatuse sümboliks. Nüüd on ka veidi odavamad tootemargid mõistnud, et neljakandilised kirstridikülid on tulnud et jääda ning moemaiad on nõus tegema ükskõik mida, et enda kotikollektsiooni mõne sellise kotiga täiendada.

Vastus:

A: Louis Vuitton ca 4000 €

B: Uterqüe 125 €