Vaatad peeglisse ja tunned, et näed liiga vana välja või vaatab peeglist vastu hoopis lapseohtu tegelane, kuigi vanus passis viitab juba ammu millelegi muule? Või on sul vaja lihtsalt endast veidi noorem või siis küpsem mulje jätta? Kõiki neid probleeme saab lahendada kõige kiiremini just õigete riiete kandmisega. Nimelt võivad lõiked, materjalid, tegumoed ja värvid teha väljanägemisega imet ning nii ei pruugi inimesed tänaval arugi saada, kui mitu aastat sul tegelikult turjal on.

Selleks, et vanem või noorem välja näha pole sugugi vaja tormata ilukliinikusse. Oluliselt odavam on vaadata oma riidekappi või mõnda riidepoodi, sest riietega saab välimusele nii mõnegi aasta lisada või neid hoopis ära võtta.

· Seelikud, mis ulatuvad pahkluuni. Üldjuhul soovivad vanemad inimesed oma põlvi varjata ja just seetõttu valitakse väga turvaline seelikupikkus. Ühtlasi lisab selline pikkus figuurile volüümi, mis samuti muudab üldpildi veidi vanemaks.

· Pliiatsseelik! Moeklassika lisab igale naisele küpsust. Samas tasub meeles pidada, et valida tuleb pliiatsseelikud, mis ei hoia soolikana ümber keha, vaid pigem õrnalt kallistavad figuuri. Pea meeles, et ükski küps naisterahvas ei taha oma istmikuga eputada, olgu see siis nii ideaalne kui tahes!

· Üleni musta riietumine. Eriti toob see aastaid juurde põhjamaalastele, kes on heledama nahaga ja näevad seetõttu mustas välja veidi kahvatud, kuid see-eest tegelikust mitu korda vanemad. Kui see just see kõige suurem soov on...

· Laialõikelised, oversize tüüpi pintsakud. Need meestemoest laenatud pintsakud, mis varjavad igasugused kehakumerused, on praegu väga populaarsed, kuid, mida paljud ei tea on see, et neid kandes näeb iga naine mitu aastat küpsem välja. Samas tasub meelde jätta, et selline pintsak võib sinust jätta ka mitu korda tüsedama mulje!

· Kontskingad. Pikkusele lisatud sentimeetrid, lisavad naisele ka vanust. Samas tasuks meeles hoida, et kui kontskingadega käia ei oska, siis jätab nende kandmine hoopis vastupidise mulje.

· Korralikud ülerõivad. Unusta moeriided, nagu piloodijakid, nahktagid, kirjude kaunistustega mantlid jms. Vanema ja elukogenuma mulje jätab näiteks klassikaline trentšmantel või minimalistliku joonega villane mantel, millel on lihtne seotav vöökinnitus või tagasihoidlikud nööbid. Pea meeles, et sulejoped ja -mantlid kedagi kindlasti vanemaks ei muuda.

· Klassikalise mustriga riided. Näiteks lillemuster, triibud, ruudud ja neerumuster jätavad vanema mulje. Seevastu täpid ja loomamuster võtavad aastaid pigem vähemaks.

· Konservatiisema lõikega riided. Riided, mis ei paljasta liiga palju ihu, muudavad vanemaks just need naised, kes näevad näost väga noored välja.

EEMALE HOIA AGA NEIST ASJADEST:

· Dressid, pusad, T-särgid, tossud, tennised, retuusid ja muu spordiriietus. Seejuures ei tähenda see sugugi seda, et neid üldse kanda ei võiks. Kui tahad vanem välja näha, siis ei tasu neid asju lihtsalt tänaval kanda, vaid ainult sporti tehes.

· Riietest, mis on kaunistatud litrite, helmete, lipsukeste jms. Samuti igasuguste totrate sõnumite ja multifilmitegelastega riided.

· Kõikidest stretšpükstest, kuna need on ilmselgelt asjad, mida eelistavad pubekad, mitte aga elukogenud naised.

· Retuusidest, kui sul on plaanis kanda neid tänaval pükste asemel. Ühest küljest on tegemist ühe suurima moeapsakaga, mida naisel on võimalik teha ja samas näitab see ebaküpsust. Seejuures retuusid sobitatuna kleidi alla on sama plikalik kombinatsioon.

AKSESSUAARID, MIS JÄTAVAD ELUKOGENUMA MULJE:

1. Normaalse suurusega, kindlat vormi hoidvad käekotid. Pea meeles, et sa ei jäta endast kuigi elukogenud muljet, kui lahkud kodust seljakoti või mõne tohutu kirjust riidest sumadaniga.

2. Siidsallid. Seo üks selline elegantselt ümber kaela ja näed kohe veidi vanem ja tõsiseltvõetavam välja.

Millised värvid muudavad vanemaks?

Kes tahab vanem, elukogenum ja tõsiseltvõetavam välja näha unustagu üleliia silmapaistvad ja särtsakad toonid. Samuti ei anna soovitud tulemust lapselikud värvitoonid, nagu mullinätsu roosa jms värvid. Küll aga peaks garderoobi värvigamma jääma neutraalsele poolele. Hästi passivad näiteks valged, mustad, hallid ja pruunid toonid. Samuti muudavad kandja tõsiseltvõetavamaks punane ja tumesinine värv. Vanema mulje jätavad ka igasugused juveelitoonid. Seevastu pastelsetest ja neoonsetest toonidest tasub eemale hoida.

KUI TAHAD NOOREM VÄLJA NÄHA...

SIIS TASUB SELGA PANNA NEED ASJAD:

· Eelkõige peaksid riided hästi istuma. On tehtud kindlaks, et kui riided istuvad hästi, siis näeb naine tegelikust noorem välja. Seevastu liiga suured või halvasti istuvad riided lisavad aastaid.

· Mahedate ja mittemidagi ütlevate värvitoonide asemel kanna jõulisi toone. Samas ära kõiki sellist värvi riideid korraga selga pane.

· Teksapüksid, mis istuvad ideaalselt ja muudavad istmiku pringimaks. Kõik teavad, et vanusega võib istmik oma õunjat kuju kaotada ja omandada mõneti kurva välimuse. Õiget tüüpi teksad aitavad seda vananemisilmingut aga peita ja seeläbi muudavad ka kandja nooremaks.

· Kui kannad mustreid, siis selliseid, mis oleksid võimalikult kirjud. Kahetoonilised mustrid jätavad sinust liiga konservatiivse mulje.

· Püksid, millel pole lukku. Nimelt kipuvad sellised püksid tooma esile vööl puhkava päästerõnga ja selline kokkupigistatud välimus viitab eelkõige vanemale inimesele, mitte aga noorele.

· Niinimetatud pahkluupüksid ehk pahkluud paljastavad püksid mõjuvad väga nooruslikult.

· Pluusid, mis paljastavad veidi dekolteed. Eriti hästi sobib neid kanda naistel, kellel on kaunis dekoltee, kus vananemismärke väga näha pole.

Millised värvid muudavad nooremaks?

· Türkiissinine – see on värv, mis muudab jume säravamaks ja jätab inimesest noorema mulje.

· Fuksia – kuigi enamik inimesi arvab, et vanemad kodanikud peaksid sellistest toonidest eemale hoidma, siis tegelikult pühib see palgeilt nii mõnegi aasta, ilma et see kentsakas tunduks. Muide, fuksiakarva riideid kannab tihti ka Hillary Clinton.

· Hallikas must, tumesinine – erinevalt süsimustadest riietest ei too need esile näos olevaid kortse ega muuda jumet üleliia kahvatuks.

· Lillaka alatooniga sinine – annab jällegi hea jume.

Tähelepanu! Moeapsud, mis sind enese teadmata vanemaks muudavad!

Nii mõnigi rõivas ja aksessuaar võib noore inimese halvas mõttes mutistada.

Näiteks annavad mutihäiret ümara ninaga ja poolkõrge, kuid paksu, kergelt koonusekujulise kontsaga kingad. Miskipärast kipuvad paljud noored selliseid kingi kandma, teadmata, et tegelikult võiks sellist tüüpi jalavarjud jätta vanemale generatsioonile. Noore inimese jalgu kaunistavad siiski peenema kontsa ja moodsama välimusega kingad.

Samamoodi lisavad märkamatult vanust ja mõjuvad noortel veidi kentsakalt pärlid. Pärlkaelakee on küll ehteklassika, kuid reeglina need noorele inimesele ei sobi ja lisavad ebavajalikke aastaid.

Ka sukad ja põlvikud võivad välimusele aastaid lisada. Eriti juhul, kui tegemist on nii-öelda nahatooni sukkpükstega, millel puudub igasugune läige ja mis tegelikult on veidralt kollaka või pruunika alatooniga.

Meelde tuleks jätta aga ka see, et modernsema ja nooruslikuma välimuse annab see, kui ehete kuhjamisega veidi piiri pidada. Vähem on endiselt rohkem ja antud juhul jätab kandjast ka noorema mulje.

Kuidas poisiklutist riiete abil mees teha?

Mees näeb vanem välja kui ta kannab T-särkide asemel hästiistuvaid triik- või polosärke. Seejuures tuleks meelde jätta, et need ja ka ülejäänud rõivad peavad hästi istuma. Kindlasti ei tohi riided olla liiga suured ja kottis. Lühikeste pükste asemel tasub eelistada pikemaid pükse. Kõiksuguste kirjude šortside ja suurte taskutega kargopükste kandmise võib aga üleüldse ära unustada.