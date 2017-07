Ka ansamblites Dead by Sunrise ja Stone Temple Pilots tegutsenud Benningtoni omaksed, sõbrad ja fännid on šokis. Mõne päeva pärast pidi algama Linkin Parki Põhja-Ameerika turnee. Alles laupäeval oli Chester poseerinud stuudios koos oma bändiga, lai naeratus näol. Surmapäevaks osutunud neljapäeval pidi Linkin Park üheskoos pildistama minema. Laulja hoolis oma perest ja kodust väga.

Briti leht Mirror märgib, et Chester Bennington oli hea isa kuuele lapsele kolmest kooselust. “Mul on maailma kõige nunnumad lapsed,” säutsus rokkar 2009. aastal Twitteris. Alles kaks kuud tagasi väljendas muusik sotsiaalmeedias tohutut rõõmu selle üle, et tema tütar ülikooli lõpetas. “Üks mu elu parimaid hetki!” kirjutas Chester Twitteris.

Lapsepõlv täis seksuaalset kuritarvitamist ja peksu

Mulluses intervjuus rääkis ta oma suurest perest. “Mul on kaks last ülikoolis, üks keskkoolis, üks viiendas klassis ja viiesed kaksiktütred, nemad käivad eelkoolis. Lisaks on mul kaks kääbuskitse, kolm kana, kilpkonn, kuus koera, kaks kassi, kalad – täielik farm.” Pere paistis muusiku elus esikohal olevat. Ta rääkis tänavuses intervjuus, et oli ansambli Stone Temple Pilots hüljanud just laste pärast. “Nad nutsid iga kord, kui ma kontserdituurile sõitsin.”

Bennington ei teinud saladust oma hingehaavadest. Just iidoli isiklikud kogemused ning laulusõnad olid need, mis paljudele Linkin Parki fännidele isiklikes võitlustes tuge andsid, kirjutab Telegraph. “Ta jääb mind alatiseks aitama ... see imeline mees päästis mu elu...” kirjutas üks leinav fänn oma järelehüüdes.

ANDIS FÄNNIDELE ELUJÕUDU: Linkin Parki laulja Chester Bennington andis oma avameelsete intervjuudega ja laulusõnadega paljudele noortele jõudu elukibedustest jagu saada. (VIDA PRESS)

Chester poisipõlv oli katsumusterohke. Ta pidi taluma aastatepikkust peksu, seksuaalset kuritarvitamist vanema peresõbra käe läbi ning koolikiusamist. “Oh issand, pole ime, et minust narkomaan sai,” rääkis ta 2011. aastal The Guardianile. “Pole ime, et ma vahepeal täiesti hulluks läksin.” Bennington maadles alkoholismi ja narkomaania küüsis enesetapumõtetega. Ometi suutis ta deemonitest jagu saada ning vaid 24aastasena tõusta oma põlvkonna ühe mõjukama rokkbändi solistiks. Linkin Park oli koos ansamblitega Korn, Limp Bizkit ja Slipknot osa uue aastatuhande nu metal’i plahvatusest.

„Chester polnud pärast Chrisi surma enam endine.“

Kaks kuud tagasi tegi eluga lõpparve Benningtoni lähedane sõber, ansamblite Soundgarden ja Audioslave solist Chris Cornell. Lahkamisel leiti laulja organismist mitmeid kangeid ravimeid. Linkin Parki laulja kirjutas talle südantlõhestava järelehüüde ning kandis matustel ette Leonard Coheni pala “Hallelujah”. Bennington kirjutas avalikus kirjas, et Chris innustas teda arvukatel viisidel, ise seda aimamata. “Su hääles olid ühte põimitud rõõm ja valu, viha ja andestus, armastus ja südamevalu. Küllap oleme me kõik sellised. Sa aitasid mul seda mõista.”