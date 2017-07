Nutitelefone süüdistakse tänapäeva inimeste tähelepanu hõivamises ja suhete rikkumises, kuid Harvardi ülikooli teadlane Xiaolin Zhuo kinnitab, et moodne tehnoloogia võib kooselule kasulikuks osutuda. Tema sõnul võimaldavad kõikvõimalikud kalendri- ja nimekirjaäpid partneritel igapäevaseid kohustusi hõlpsamini jagada ning seega suhteid parandada. “Ühine meeldetuletustega kalender tähendab, et sa ei saa oma kohustusi nii kergelt ignoreerida,” ütles ta Briti lehele The Guardian. Väljaanne soovitab igapäevaelu hõlbustamiseks kasutada rakendusi, nagu Trello ja Wunderlist.