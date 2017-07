Haigekassa värske raport „Ülevaade ravi kvaliteedist Eesti tervishoiusüsteemis“ ütleb seda, mida niigi aimata võis: suurimad probleemid on pikad ravijärjekorrad, uuringute dubleerimine ja puudulik järelravi. Sellegipoolest on need numbrid kurvastavad – seaduses ettenähtud aja jooksul ei pääse ravile ligi kolmandik patsientidest ja sama palju tehakse Eesti haiglates tarbetuid uuringuid.

Nüüd on probleemide kaardistamisest vaja liikuda nende lahendamise juurde. Mis aitaks, sellele on nii haigekassal kui ka poliitikutel vastus ammu valmis: Eesti tervishoid vajab lisaraha. Selle tõdemusega on raske vaielda, sest tõepoolest – rahvastik vananeb ja koormus suureneb. Iseasi on, kas rohkema raha eest saab alati paremat teenust. Haigekassalt kunstlikult suurte või topelt esitatud raviarvetega raha välja petmise kahtlused pole veel kuhugi kadunud, ja vaevalt päriselt kaovadki enne, kui petmisvõimalustele ei panda piiri näiteks raviarvete sisu avamisega patsientidele. Nii võib haigekassale lisaraha andmise kohta öelda, et tark ei torma.

Kuid rahastus on tundlik küsimus teisegi nurga alt. Lisarahast lihtsalt pole kasu, kui samal ajal annab valitsus haigekassale ülesandeid juurde, on öelnud tervishoiukorralduse professor Raul-Allan Kiivet. Professor tegi ettepaneku haigekassa ülesandeid hoopis vähendada. Loogika on lihtne: haigekassa tegelgu haigetega, tervetega aga valitsus – nii poleks põhjust lükata haigekassa kaela näiteks kiirabiteenust ja HIV-ennetust, ravikindlustuse eelarvest tuleks aga välja võtta sünnitus- ja töövõimetushüvitised. Pigem tehku haigekassa vähem, aga hästi, kui palju ja kesiselt.

Haigekassa haiguslugu, diagnoos ja raviplaan on niisiis olemas. Valitsus, tegudele!