Monacos müüdi oksjonil haruldane käekell Patek Philippe 5208P Triple Comlication (pildil), mis kuulus Monaco Legend Groupi väitel Venemaa presidendile Vladimir Putinile, vahendab BBC.

Oksjonimaja ei avalikustanud kella ostjat, kuid kinnitas, et selle eest maksti 1,054 miljonit eurot.

Putini käekella oksjonile panekust anti teada juuni algul. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas seda libauudiseks. Oksjonimaja täpsustas seejärel, et käekella garantiitalongi on tõepoolest kantud Vladimir Putini nimi ning kella oli ostnud väga tähtis isik, et kinkida see Venemaa presidendile.