Suurbritannia peaministri Theresa May allakäik jätkub. Instituudi Ipsos MORI värske arvamusküsitluse tulemuste põhjal on tema poliitikaga rahul vaid 34% küsitletutest.

Rahulolematust avaldas 59% küsitletutest. Eriti ebapopulaarne on May noorte valijate seas. Selles vanuserühmas on temaga rahul vaid 27% küsitletutest. Mitte kunagi varem ei ole Suurbritannias peaminister pärast parlamendivalimisi nii kiiresti populaarsust kaotanud. Valimised toimusid teatavasti 8. juunil