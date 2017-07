Hiinas saadeti sel nädalal Zhanjiangi sadamast pidulikult teele mereväelased, kes avavad Aafrika idarannikul Djiboutis riigi esimese välismaal oleva sõjaväebaasi, vahendab Spiegel Online.

Hiina valitsus räägib ametlikult küll vaid logistikabaasist, kuid eksperdid näevad selles märke sõjalisest ekspansioonist ja Pekingi püüdlustest saada maailmavõimuks. Hiina kolm sõjalaeva on praegu ka Läänemeres. Need võeti reedel pidulikult vastu Vene mereväebaasis Baltiiskis. Järgmisel nädalal on aga Läänemerel Venemaa ja Hiina ühised mereväemanöövrid.