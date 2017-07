Miks on Eesti poliitikas päevakorda tõusnud ettevõtjate erakonna loomine, sellele tuleb vastust otsida just edukamat ja edasijõudnud osa Eestist esindama mõeldud Reformierakonna viimase aja tegevusest. Kui äriinimesed nimetavad oravaid otsesõnu kommunismi maaletoojateks ning valimislubadused on nii sarnased Keskerakonna omadega, et isegi erakonnakaaslased ei tea, kummal pool tagumikku nüüd ollakse, siis ei lase valijategi pettumus end kaua oodata. Iseasi on, kas ettevõtjad jõuavad piisavalt kähku jaole, et pudenenud hääled üles noppida.

Kõrgemalt valitud seltskond

Urmas Sõõrumaa, Jüri Mõisa ja Mart Luige valimisliit Tegus Tallinn ei saa teha suuri tegusid ilma tegusate inimesteta. Olga Ivanova, Diana Klas, Tauno Kangro, Lauri Laas, Harlamov ja Loone seda kahtlemata on. Kas ka häältemagnetid, seda ei näi teadvat kampaaniajuht Mart Luik, kes eitab, et kaamerasilma ette jäänud nimedest Sõõrumaa kaustikus räägitudki oleks. Kui juht ei tea, siis teab pendel, on valimisliidu vedajatel sissetöötatud lahendus aga varnast võtta.