Viimasel nädalal on meedia kajastanud, kuidas „Prooviabielu“ staarid Kalvi-Kalle ja Helen avalikult sotsiaalmeedias tülitsevad. Tänu telesaatele staariseisusesse tõusnud noorte elu nii ärritab kui ka huvitab lugejaid. Kes loeb, sest tunneb siirast huvi noorte elu ja tegemiste vastu; kes loeb, et olla kursis viimase aja lollustega; kes ainult selleks, et kommentaariumis sapiseid sõnu pritsida. Kuid mingit eesmärki need artiklid siiski täidavad.

Osa inimeste meelest on täiesti arusaamatu, miks pealtnäha tühiste, nii öelda 15 minuti kuulsuste elu leheveergudel kajastatakse ning nõuavad, et see jama ükskord ära lõpetataks.

Mingil määral nõustun sellega, sest uskuge – paljudel meediatöötajatel on nende kahe iga liigutuse kajastamisest ammu kopp ees. Kuid avalik huvi ei kao kuhugi – Kalvi-Kalle ja Helen on omaette nähtus, mille sarnast pole Eestis Farmi-Gabrielidest ja Tõehetke-Lilititest saadik olnud.

Rahvas tahab, õigemini nõuab, et neid selliste ekstsentriliste inimeste elusündmustega kursis hoitaks – vaatajanumbrid ulatuvad kümnetesse tuhandetesse. Seega seni, kuni rahvas nende kahe vastu veel huvi tunneb, lasub meedialgi omamoodi kohustus nende värvikaid tegemisi kajastada.