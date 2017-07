Kuna 20. Eesti relvagrenaderide diviisi veteranide ühendus otsustas, et tänavu Sinimägede mälestusüritusel tervituskõnesid ei peeta, kavatsevad sõjameeste ühingud üritust sootuks boikoteerida.

„See ei ole enam mälestusüritus, sellepärast on täielik boikott,“ ütleb Eesti sõjameeste Sakala ühingu juhatuse liige Boris Takk, kes ise osales Sinimägede lahingutes 18-aastaselt. „Leidsime ühinguga, et üritus ei vasta üldse meie ideedele ega mõttemaailmale.“

Kuigi Takk tõdeb, et Sinimägede üritus, millega mälestatakse Eesti ajaloo kõige ohvriterohkemaid lahinguid, on aastatega kaotanud oma näo, oli viimaseks piisaks karikaks 20. Eesti relvagrenaderide diviisi veteranide ühendus otsus, mille järgi tervituskõnesid ei peeta. „Poliitilised kõned on olnud kogu aeg ühesugused. Vanad mehed on neist väsinud,“ põhjendas otsust ürituse korraldaja Mauri Kiudsoo.

„Valla on läinud selline põrgu, et ka meie meestele enam sõna ei anta. Meile, kes me heitlusest osa võtsime!“ ei suuda Takk oma ärritust tagasi hoida. „On ette nähtud, et mälestame oma langenuid, tuletades meelde neid raskeid aegu. Aga kui see nullitakse, siis vabandage väga, aga tulge ja sööge ise oma supp seal ära.“

Takk, olles viimastel päevadel ühenduses teiste sõjameeste ühingutega, ütleb, et boikoteerijaid on peale Sakala veel, mistõttu tuleb tänavune Sinimägede mälestusüritus varasemast lahjem. Ja võib-olla on tulemas teine mälestusüritus. „Võtame siis omaette, saame kokku ja tuletame meelde neid raskeid aegu nii, nagu see asi oli alati kavas.“