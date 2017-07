Rahandusministriks nimetatud Toomas Tõniste sõnul on ta poliitikas ja riigikogus olnud kaheksa aastat, pidades majanduskomisjoni esimehe ja fraktsiooni juhi ametit. Kes siis veel võiks olla rahandusminister, kui mitte sellise taustaga inimene?

"Lisame siia ka rahvusvahelise mõõtme, et olen ka olümpiamedalimees, mis jääb välismaailmale silma. Välisekspertidel ei pilgu silm sinnamaani, kui ütlen, et olen saanud olümpialt medali. Selle peale ütlevad nad kõik: vau! Ma eristun, olen teistsugune ja huvitav ning see tuleb kasuks kogu Eesti kuvandile," räägib Tõniste homses LPs.

Refereeritud artkli täisteksti loe LPst.