Olavile jäi Key silma ühel üritusel, kus neiu esimest ja seni ainsat korda kõhutantsijana üles astus. „Tema elurõõmus naeratus pildil oli niivõrd lummav, et võtsin ise Facebookis temaga ühendust,“ õhkab mees.

Mitme kooli juhtkonda kuulunud Olavi (43) veedab aega koos blondi kaunitari Key Sulamägiga (30), kes on pärit Kuressaarest, kuid elab Tallinnas ning töötab ortopeedilisi abivahendeid tootvas firmas Otto Bock Estonia.

Ärimehest bändimees Olavi Otepalu, kes on olnud juba natuke alla kolme kuu uues romantilises suhtes, lõõgastus kallimaga Itaalia kuuma päikese all.

Esialgu vahetasid nad kirju, siis kohtusid ja üsna kohe tekkis äratundmise hetk, et nad on teineteise jaoks loodud. Pärast seda on nad olnud täiesti lahutamatud.