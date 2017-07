See oligi see ehmatus, mida naine oma elustiili muutmiseks vajas.

Kui esimesed kilod kadusid, siis tegi naine endaga kokkuleppe: ta võib telekat vaadata vaid siis, kui ta jooksulindil kõnnib.

"Ma põletasin kolmel jooksulindil mootorid läbi, kuid see aitas mul liigsest kaalust vabaneda, sest ma vaatasin väga palju televiisorit," selgitab Tara.

"Mul läks poolteist aastat, et kaotada 66 kilo. Ma tegin seda kõike oma elutoas jooksulindil," kinnitab ta, et on tänu salenemisele elus kogenud niivõrd palju uusi asju.

Nüüd on 70kilone naine trimmis ja toonuses, kuid loodab, et saab teisigi sellel teel aidata.