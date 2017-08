„Mulle meeldib väga laval olla ja esineda. Rahva ees olemist ma ei karda ja publikuga eksperimenteerida meeldib mulle ka. See julgus on tulnud kindlasti ajaga, mitte pole koguaeg olnud. Spontaansed momendid showdes on teinekord kõige lahedamad ja meeldejäävamad. Selleks tuleb julgeda olla see, kes oled,“ räägib Helena Victoria Kirss. Särtsakas naistrummar, kes hetkel seikleb Austraalia avarustes.

Helena Victoria on sirgunud trummarite perekonnas - nii isa Jaan kui vend Ian Mikael on Eestis tuntud trummilööjad, kellega üheskoos loodud ka ühine trummikollektiiv. Isa ja vend on olnud Helena Victoria bändikaaslasteks juba 15 aastat.

„Koos oleme trumme põristanud, tantsubändi teinud ja üritusi läbi viinud nii palju, et kulubki vist üksteisest väike puhkus ära,“ ütleb Helena Victoria naljatledes, viidates enda Austraaliasse kolimisele.

„Viimased aastad on mul esinemiste osas olnud kõige tihedamad üldse, kuna pere trummishow ja- bändi, erinevate koostööde ning mu enda trummi workshop'ide ja sooloetteastete kõrvale sai loodud ka Drum & Ballerina kooslus.