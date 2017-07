Harry Potteri raamatusarja 20. aastapäeva puhul ilmub oktoobris kaks uut raamatut, kuid kummagi autor pole J. K. Rowling.

“Harry Potter: A History of Magic” (“Harry Potter: võlukunsti ajalugu”) on pühendatud Briti Raamatukogu samanimelisele näitusele ning juhatab lugeja Sigatüüka kooli õppekava juurde. Teine teos “Harry Potter – A Journey Through A History of Magic” (“Teekond läbi võlukunsti ajaloo”) keskendub müstilistele teemadele, nagu alkeemia, ükssarvikud ja iidne nõiakunst.

Daily Maili teatel jõuavad lugejate ette seninägematud visandid ja käsikirjalehed Rowlingilt, maagilised illustratsioonid Jim Kaylt ning ka mitmesugused põnevad esemed Briti Raamatukogu arhiividest. Peategelased Harry, Hermione ja Ron raamatutes paraku ei figureeri, lisab Briti leht.