Hispaania spetsialistid kaevasid DNA analüüside võtmiseks üles maailmakuulsa kunstniku Salvador Dali säilmed.

BBC Newsi teatel võeti neljatunnise operatsiooni käigus proove 1989. aastal surnud Dali hammastest, luudest ja küüntest, et teha kindlaks, kas ta on 61aastase Maria Pilar Abel Martineze isa.

Ennustajana tegutsev naine väidab, et tema emal oli Daliga armulugu ning et ta on kunstniku järeltulija. Kui DNA analüüsid seda nädalate pärast kinnitavad, võib naine saada õiguse osale Dali pärandist, mis praegu kuulub Hispaania riigile.

Pilar on varemgi proovinud tõendada, et on Dali tütar, aga 2007. aastal surimaskilt ja juuksekarvadelt võetud proovid ei andnud kindlat tulemust, vahendas Daily Mail.