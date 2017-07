"Välisriikide kodanike jaoks on see harjumatu, et Eestis saab ettevõtet luua interneti teel ja see ei võta aega mitu kuud, vaid heal juhul paar päeva. Lisaks on meil võimalus digitaalselt allkirjastada ettevõtte juhtimisega seonduvaid dokumente," selgitas Selke. Tema sõnul on e-residentide poolt loodud juba üle 2500 ettevõtte ja palju on veel neid e-residente, kes alles planeerivad oma äri alustamist Eestis.