Teadlased ei pea võimatuks, et Kuningate Orust värskelt avastatud hauakamber kuulub Tutanhamoni väljavalitule Anhesenamonile.

Kui Tautanhamoni elust on tänaseks teada nii mõndagi, siis poisskuninga abikaasa elutee on jäänud mõistatuseks, vahendab The Sun. Spekuleeritakse, et Anhesenamon võis olla Tutanhamoni poolõde.

Arheoloog ning Egiptuse muinsuskaitsejuht Zahi Hawass, kes plaanib kambri avada, ütles Live Sienc'ile juuli alguses, et tema ning tema kolleegid on kindlad, et tegu on hauakambriga, kuid ebaselge on, kellele matmispaik kuulub.

Hawass loodab, et teeb sajandi avastuse.