Kolm aastat tagasi šokeeris avalikkust lauljatar Lea Dali Lioni, toonase perekonnanimega Liitmaa, ülimalt avameelne intervjuu, kus naine teatas, et on juba aasta võidelnud rinnavähiga. Nii sai ootamatu vastuse küsimus, kuhu Lea lavalaudadelt kadus. Nüüd on Lea tagasi ja paljude arvates vingema muusikuna, kui kunagi varem.

Et tema kehas elab vähk, sai Lea (43) teada 2013. aasta juulis. Arstid avastasid naise vasakust rinnast suure kasvaja, mis oli edasi roninud lümfisõlmedesse, ja paremast rinnast veel kolm muud sorti vähkkasvajat. Mõlemapoolne rinnavähk on üsna haruldane. Lauljatar sõnab, et ei taha vähist enam rääkida, sest see jäi tema eelmisesse ellu. Lea ravis vähki Saksamaal operatsiooni ja keemiaraviga ning on praeguseks pea neli aastat muusikast eemal olnud. Ometi on Dali Lion kindel, et muusika ongi elu ja elu ongi muusika. „Mina musitseerimata olla ei oska. Lausa piinavalt valus oli hingel, kui ma keemiaravi ajal muusikaga suhestuda ei saanud. Nüüd tunnen, kuis hing tahab kõik selle vahepealse vaikiolekuaja tasa teha.“