Olgu ta habe väike või suur, iga mees on ennekõike ju teine inimene oma tunnete ja mõtetega, keda niisama vahtida või kommenteerida on nõme. Kohe selgitame, mida naised sageli valesti teevad, kui karvaste meestega suhtlevad. Samuti on suurte habemetega meeste kohta ringvel ka rumalaid eelarvamusi.

1. Mehed ei ürita oma suurt habet alati eksponeerida. See on nähtaval, sest noh, see on suur. Sageli ei arvesta rõivatootjad eri suuruses karvakasvuga. Nii võib riietus, mis väiksema habemega mehe seljas täiesti tavaline välja näeb, suure habemega mehe puhul täieliku va-va-vuum-efekti esile kutsuda.

2. Ära vahi seda kogu aeg. Mehed ei vahi terve vestluse vältel sinu varustust.