Kas sinu sõprade seas on inimesi, kes suhtuvad asjadesse liialt tõsiselt? Nad nagu ei mõistaks nalja ja oma naljadega tahavad vaid teistele kohta kätte näidata. Kes on need kolm sodiaagimärki, kes võtavad asju liialt tõsiselt? Your Tango väitel on nendeks Kalad, Neitsi ja Skorpion. 1. Kalad

Asi pole selles, et Kalad kunagi naljade peale ei naeraks, nad eelistavad rõõmule hindamist. Kalad haletsevad end kodus. Kui võimalik, siis raiskavad nad sellele võimalikult palju aega, et kodus haavu lakkuda. Sinu nalja ja naeru võib ju ta kuulda, aga ära arva isegi hetkeks, et ta hooliks.

Aga räägi nüüd midagi halba ja sinu Kalade tähemärki esindav sõber tunneb end stimuleerituna osalema... võibolla... 2. Neitsi Neitsi võib teha head nalja, kuid ära oota, et ta sinu naljade üle naeraks. Neitsitel on väga ranged standardid, mis muudab võimatuks nende ootustele vastavalt elada. Nad elavad end välja vihkamises ja negatiivsuses - kui nad lasevad korra naeru valla, siis tõenäoliselt pole põhjus sinu tehtud naljas. Nad on ranged ja karmid. Kui ületad nende õrna piirikese, et mis on õige, mis vale, siis vaatavad sulle vastu kaks väga külma ka kalki silma. Neitsi hindab ja mõistab su üle kohut - ära tee ühtegi viga. Nad on kohe kindlasti sodiaagimärk, kes võtab asju liiga tõsiselt! 3. Skorpion