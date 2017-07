Eelmisel aastal oma bändiga välja tulnud ja kuulsusetaevast katsunud ärimees Olavi Otepalu on leidnud armastuse ning naudib kallimaga pärast kahte kuud suhet romantilisi mesinädalaid Itaalia kuuma päikese all lõõgastudes. Uurisime, kuidas värske paar tutvus ning mida teineteise juures enim hinnatakse.

Kaua te koos olete olnud?

Oleme olnud koos kaks kuud, ent see on olnud äärmiselt tihe suhtlus. Oleme olnud ühenduses peaaegu iga päev ning viimane kuu veetnud koos kõik nädalavahetused ning külastanud palju paiku üle Eesti.Näiteks õnnestus meil ainuüksi jaanipäeval külastada nelja erinevat paika: Kose, Lasnamäe, Viimsi ja Vääna. Ütleme nii, et suveööd on olnud õige valged ja lühikesed.

Mis teineteise juures enim köidab?

See nimekiri oleks suhteliselt lõputu. Meil on äärmiselt tugev hingeline ja füüsiline side, täielikult üks hingamine ja teineteise mõistmine. Jagame samu väärtusi ja püüdlusi, meie elustiil kattub.Hindame üksteises jäägitut rõõmsameelsust, ehedust, emotsionaalset avatust ning huumorisoont. Oleme alati olemas teineteise jaoks ning usaldus on täielik.

Eriti lühidalt ja tabavalt võtab asja kokku meie mõlema lemmikväljend: „Neitsi, noh". Oleme mõlemad samast tähtkujust ning see tähistab sümboolselt meie täielikku teineteisemõistmist ja sarnasust.

Esmakordselt elus kogen isiklikult, mida tähendab väljend „nagu kokku loodud".

Kuidas tuli raju idee nii varakult juba mesinädalaid pidada?