Gladys Oveido talus Argentinas tuli hiljuti ilmale nõnda hirmuäratava näoga kitsetall, et mõned külaelanikud otsustasid sellest teavitada politseid.

Surnult sündinud tallel olid väljaulatuvad silmad ja ebaloomulik nägu. Oveido sõnas kohalikule meediale, et ta pole üllatunud, et looma välimus nii palju tähelepanu on tekitanud, vahendab Mirror. "Ülejäänud talled on normaalsed," kinnitas ta, lisades, et juhtunu tõepoolest ebatavaline on.

Foto tallest avaldas sotsiaalmeedias taluperenaise minia.

Pärast pildi avalikkuseni jõudmist teavitati enneolematu välimusega loomast ka politseid, kes saatis sündmuspaigale juhtumi registreerimiseks oma ametniku.