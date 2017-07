Poleks lavastaja Ain Mäeots koolipoisina Oskar Lutsu jutustusest "Tagahoovis" nii sissevõetuks saanud, et selle tuules lavakunstikooli õppima kihutas, jäänuks Emajõe suveteatril see lugu Karlova linnaosa majaõuel tegemata. "Mõtlesin keska ajal, et tahaksin seda kunagi lavastada," muigab Mäeots. "Nii lihtne see otsus oligi, mis sai tehtud mitukümmend aastat tagasi."

Tõsi, nüüdse äsja esietendunud tükk, mis valminud Lutsu jutustuse tuules kannab nime "Tagahoovish" ning žanrimääratlust "lõputu grill kahes vaatuses". Laval lisaks Lutsu loodud tüüpidele ka kodanikud tänasest päevast, teiste seas esoteerikuid, padugrillijaid ja taimetoitlasi. "Lutsu inimesed on nii ehedad, kõik on nii jabur ja natuke kurb, aga tundub väga päris – eks see teebki kirjanikust suure kirjaniku," kiidab Mäeots Lutsu. "Kui aga hakkasime nüüd reaalselt mõtlema ja tükki tegema, siis hakkasime koos Kiti Põlluga mõtlema, missugune on elu praegu tagahoovis. Ning lasime fantaasial lennata. Noppisime võimalikust tüüpide galeriist, kes Karlovas ja Supilinnas ringi käivad, huvitavamad üles."

Mängupaigagi noppis Mäeots üles justkui möödaminnes. Ta on sellest Karlovas asuvast lagunevast puumajast, mis vammi räästani täis, sadu kordi silma heitnud. Nüüd on see tagahoovi-loole üdini paslik mängupaik. Tagahoovi-etendused toimuvad Lina ja Aleksandri tänava nurgal asuval ehtsa tagahoovimaja õuel, tubades, treppidel ja akendel. Lutsu jutustuse kirjutas näitemänguks Kiti Põld, muusikalise kujunduse lõi Ele Sonn, lavakujunduse Maarja Meeru ning kostüümid Triinu Pungits. Tagahoovis askeldavad Marje Metsur, Liina Tennosaar, Ingrid Isotamm, Marian Heinat, Kaia Skoblov, Carine Jessica Kostla, Andres Dvinjaninov, Margus Jaanovits, Villu Kangur, Karol Kuntsel, Reigo Tamm, Silver Kaljula, Karl Kristjan Puusepp jt.