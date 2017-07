Sageli on suhtest raske lahkuda, sest alati on kunagi olnud ka midagi head. Samas meil kõigil on elada siin ilmas väga piiratud aeg, mistõttu ei tohiks me seda raisata. Your Tango toob välja kaheksa asja, mida igaüks meist oma suhtelt ja kaaslaselt nõudma peaks. Vähemasti ühes heas suhtes peaks need olemas olema... Kui ei, siis on aeg selle inimesega suhe lõpetada ja minna oma eluga edasi - eraldi...

1. Armastus, kiindumus

Su kallim võib seda väljendada sõnadega või tegudega. Aga olgem ausad - füüsiline kiindumus on suhtes oluline. Keegi, kes hoiaks sul käest, suudleks, kallistaks ja masseeriks jalgu. Sa peaksid oma kallimale inimesena meeldima. Seda meeldivust peaks ta suutma ka väljendada. 2. Kaastunne Kui sul on raske ja valus, siis peab su partner suutma sulle pakkuda varju, kaitset, tuge. Kui sul on valus, siis peaks su kaaslane olema sinuga hell. Ta ei pea sind sõnadet mõistma ega tundma su valu, kuid ta peab mõistma, et sul on valus. 3. Austus Hea partner näitab om austust - ta austab sind, su soov ja piire. Kuigi ta ei pruugi sinuga kõiges nõustuda, siis ta austab sinu otsust. 4. Arvestamine Arvestav partner mõtleb oma otsuseid tehes alati ka sulle - kuidas see sind mõjutaks. 5. Aeg Suhe saab jääda püsima siis, kui ühiselt koos ka aega veedate. Palju su kallim on valmis oma aega sulle pühendama? 6. Huvi On mõistetav, et oma kallimalt ootad enda suunas suuremat huvi. Ta peaks tundma huvi su hobide, tegemiste, tunnete, arvamiste osas. 7. Intiimsus Intiimsus ei võrdu seksiga. See tähendab pigem seda, et lubad oma partneril end paremini tunda õppida. Tunnete üksteise haavatavaid kohti, emotsioone. 8. Heldus