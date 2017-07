Ettevõtluskõrgkooli Mainor jätkusuutliku arengu lektor Aminul Islami sõnul on Eesti võtnud oma konservatiivse immigratsioonipoliitikaga õige suuna. Pikemate plaanide tegemisel tuleb eksperdi hinnangul aga arvestada, et kliimamuutused aina suurendavad üle maailma rändavate inimeste hulka ja Eesti muutub ihaldusväärseks sihtkohaks miljonitele.

"Sel nädalal tekitas Eesti meedias palju furoori, et sisserände piirarv on juba poole aasta peal täis. Ma arvan, et kvoot võiks olla veidi suurem, aga ära kaotada, nagu mõned pakkusid, seda ei tohiks. Täna tullakse Eestisse valdavalt kas hästi makstud tööle, õppima, või nagu mina ise – elutempo ja keskkonna pärast," rääkis Aminul Islam.

"Eesti ei pea lahendama harimata sisserändajatega kaasnevaid sotsiaalseid probleeme. Mitme teise Euroopa riigiga võrreldes on see õnn, millest siin tegelikult aru ei saada," lisas ta.