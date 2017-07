New Mexicos Las Crucese lähistel komistas selle sõna kõige otsesemas tähenduses 10aastane poisike puht juhuslikult 1,2 miljonit aastat vana kolju otsa. Tegemist on osariigi ühe haruldaseima leiuga, kirjutab National Geographic.

Haruldast pealuud nägi esimesena Jude Sparks, kes oli oma vanemate ning kahe vennaga Organi mäestikku matkama tulnud.

Ühtäkki silmanud poiss maapinnast midagi väljaulatuvat. Jude'i vend Hunter arvanud esiti, et tegemist on lihtsalt mingi suure lehma jäänustega. "Ma ei teadnud, mis see on. Teadsin vaid, et see on midagi erilist," rääkis Jude hiljem kohalikule meediale.

Stegomastodoni säilmeid Saksamaal Karlsruhes (Vida Press)

Tõepoolest, selguski, et leiu puhul oli tegemist stegomastodoni - iidse gomfoteeriumite sugukonda kuulunud imetajaga.

Varem pole New Mexicos stegomastodoni säilmeid leitud. Need elevandi väljasurnud sugulased võisid olla ligemale kahe ja poole meetri kõrgused. Stegomastodoni võimsate võhkade pikkus ulatus üle kolme meetri.