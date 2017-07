Muuseumikogude põhjalikumal kirjeldamisel avastati Tallinna linnamuuseumi arhiivkogust ilmetute 20. sajandi alguse kaante vahelt tõeline haruldus, 16. sajandist pärit trükis.

Muuseumi igapäevatöö võib pakkuda ootamatuid üllatusleide. Tallinna linnamuuseumis 1975. aastal nimetusega "Poola Leedu kroonika" arvele võetud raamat osutus põhjalikul uurimisel tõeliseks rariteediks. Et eksemplaril puudub algus ja lõpp, polnud varem teada ei raamatu täpne pealkiri, väljaandmise aeg ega koht.



Arhiivkogus töötades uuris koguhoidja Marian Habicht köite päritolu lähemalt. Selgus, et 20. sajandi alguse ilmetu poolnahkköite kaante vahel peitus juba 19. sajandil hinnatud rariteediks muutunud Bartosz Paprocki teos "Gniazdo cnoty…", mis on trükitud 1578. aastal Krakowis. Poola-Leedu aadligenealoogiat sisaldav raamat on illustreeritud enam kui 3000 puugravüüriga.

Poolakas Bartosz Paprocki (1543-1614) oli tuntud kirjanik ja poeet, kes elas 22 aastat ka Slovakkias, ning teda tituleeritakse Poola, Leedu ja Slovakkia genealoogia ja heraldika isaks. Kõnealuse ning ka järgmise samasisulise teose "Herby rycerstwa polskiego" pühendas autor kuningas Stephen Batoryle.