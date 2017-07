Kõik vajalikud koostisosad saad mugavalt paari klikiga koju tellida Coopi e-poest.

Vürtsikas ja tummine suutäis. Soojalt on see üks korralik pajaroog, külmalt kutsun salatiks.

Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

kanafilee 250 g

suur punane sibul 0,5 tk

küüslauguküüs 2 tk

paprika 0,5 tk

noor porgand 2,5 tk

petersell 0,5 punti

kookosrasv praadimiseks

bulgur 1 dl

tumedad rosinad 0,5 peotäit

Kalamata oliivid 0,5 peotäit

Marineerimiseks

kaneel

Cayenne'i pipar

vürtsköömned

tšillipulber

paprikapulber

sool

must pipar

sidrunimahl

1. Lõika kanafilee parajateks ribakesteks. Sega vürtsid kokku, mudi kana sellega ja jäta veidikeseks seisma.



2. Valmista bulgur vastavalt juhendile. Loputa korralikult külma vee all, keeda 10–15 minutit, kuni vesi on imendunud. Lisa pisut soola.



3. Nüüd prae kanafilee kiirelt kookosrasvas, mis annab mõnusa maitsenüansi. Kui kookosrasva ei juhtu olema, võid muidugi kasutada tavalist õli. Et muuta kana maitsvamaks ja mahlasemaks, pigista praadimise lõpus otse pannile sidrunimahla.



4. Teisel pannil prae kookosrasvas parajaks hakitud ja ribastatud aedviljad. Võid neid muidugi praadida ka koos kanaga, aga mulle meeldib eraldi palju rohkem, sest siis on erinevad maitsed süües paremini tajutavad.



5. Maitsesta aedvilju soolaga. Viimasena lisa hetkeks pannile ka hakitud petersell.



6. Kurna oliivid ja vala rosinatele korraks kuum vesi kaela. Hoia pisut ja nõruta.



7. Kalla kõik suuremasse kaussi kokku. Keedetud bulgur, kana ja aedviljad koos praadimisrasvaga. Lisa rosinad ja oliivid. Tõsta segamini, lase maitsetel tõmmata.

Valmistusaeg 20-40 min

Retsepti allikas: Toidutare