SA Jõgeva haigla juhi ja Tallinna linnapea Edgar Savisaare ihuarsti Peep Põdderi sõnul on haigekassa raportis mainitud operatsioonijärgne suremus 12% mõnevõrra eksitav.

"Tahaks veel kord rõhutada, et kõik haiged, keda eelmisel aastal Jõgeva haiglas opereeriti, on elu ja tervise juures, täpselt nii nagu olid seda eelmisel aastal need patsiendid, keda üle-eelmisel aastal Jõgeva haiglas opereeriti," kirjutas Põdder.

Ta selgitas, et kuna Jõgeva haiglas sooritatakse vaid plaanilisi kirurgilisi lõikusi, peamiselt opereeritakse kurgumandleid, adenoide, songasid, veenilaiendeid ja nahaaluseid rasvkasvajaid, on nendesse surra väga keeruline.

Kust siis tuleb aga haigekassa raportis esitatud 12% suremus 30 päeva jooksul pärast operatsiooni. Põdderi selgitusel tehakse keerulisemad operatsioonid suurtes haiglates, Jõgeva haigla patsientide puhul Tartu ülikooli kliinikumis.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.