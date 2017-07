Kõik vajalikud koostisosad saad mugavalt paari klikiga koju tellida Coopi e-poest.

Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

suur lillkapsas 0,333 tk

Maccheroni pasta 166,67 g

sulatatud juust 133,334 g

šveitsi juust 116,667 g

küüslauguküüs 0,333 tk

saia või sepiku viil 0,667 tk

petersell või rukola

sulavõi 10 g

pehme või vormi määrimiseks

1. Tükelda lillkapsas väiksemateks õisikuteks ning keeda vähese soolaga maitsestatud vees poolpehmeks. Tõsta õisikud vahukulbiga keeduveest välja ja jäta ootele.



2. Jätka samas vees makaronide keetmist. Kui need on parajalt pehmed, nõruta veest, kuid säilita keeduvesi järgmise etapi teostamiseks.



3. Sega suuremas kausis (mis mahutaks keedetud pasta ja lillkapsa) sulatatud juustu hulka nii palju kapsa ja pasta keeduvett, et kogusest piisaks kapsa ja pasta kokkusegamiseks. Lõpptulemus peab olema hästi niisutatud. Sega hulka riivitud juust ning vala ohtra võiga määritud küpsetusvormi. Tasanda pind. Võid roa sellisena järgmise päevani ootele jätta.



4. Purusta köögikombainis saiaviilud peeneks hakitud küüslaugu ja peterselliga ühtlaseks. Lisa sulavõi ning sega. Puista see ühtlase kihina vormiroa peale. Küpseta 200 0C ahjus ligi 20 minutiga kaunilt kuldpruuniks.

Nipid ja soovitused:

Vali paraja õõnsusega pastasort, mis imaks endasse koorese kastme. Kui leiad roasse helerohelise Romanesco kapsa, siis sünnib eriti hõrk värvidemäng. Rooga on hea eelmisel päeval ette valmistada – maitsed ühtlustuvad üha täiuslikumaks.

Valmistusaeg 20-40 min

Retsepti allikas: Toidutare