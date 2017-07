Iga naine soovib nooruslik välja näha, kuid kena ja tervisliku jume säilitamiseks tuleb näonaha eest õigesti hoolt kanda. Näonahk taastab naharakke une ajal, mistõttu vajab nägu just õhtuti erilist hoolitsust. Kuidas püsida nooruslik ja omada ilusat jumet?

Amway Artistry toodete iluekspert Andrzej Sawicki soovitab järgida kolme lihtsat ja kiiret ilurituaali, millega iga naine enne uinumist hakkama peaks saama!

Näonaha puhastamine õhtul



Sõltumata sellest, kas te kasutate meiki või mitte, on üks tähtsamatest iluprotseduuridest näo õigesti puhastamine, et eemaldada meik või nahale kogunenud mustus. Teie nahk hindab seda kindlasti, kuna naha taastumine toimub magamise ajal – eemaldamata meik või muu mustus poorides ei põhjusta vaid ebamugavustunnet, vaid ärritab nahka ja võib põhjustada põletikku.



"Õhtune näonaha puhastamine peaks olema kohustuslik ja naistel tuleks endale valida tõhus meigieemaldaja, mis puhastaks mustuse kiirelt, ilma nahka liigselt hõõrumata," selgitab Sawicki.



Nutikas naha niisutamine



Sõltumata naha tüübist tuleb seda korrapäraselt niisutada, et nahk oleks terve ja keskkonnamõjudele vastupidav. Tavaline müüt on see, et näo niisutamiseks piisab üksnes veest.

"Pesemine teeb naha pigem kuivemaks kui niisutab seda. Vesi aitab nahka niisutada ainult siis, kui seda tehakse õigesti ja koos sobivate näohooldustoodetega," õpetab Sawicki. Naha niisutamiseks tuleb pidevalt nägu kreemitada ja aeg-ajalt teha niisutavaid maske, mis tagaks sügava ja pikaajalise näonaha niisutuse.



Magage selili



Varajaste kortsude vältimiseks peaks magama selili, sest kõhuli või külje peal magades on nägu surutud vastu patja. Selline pikaajaline surve põhjustab kortsude tekkimist, eriti suu- ja ninapiirkonnas. Lisaks väldite selili magades tumedate silmaaluste tekkimist, sest sellise peaasendiga kaovad vedelikud silmade ümbrusest kiiremini.



Kui kipute ärkama tursunud silmadega, siis proovige õhtul mitte midagi juua. Osadel naistel takistab see tumedate silmaaluste teket. Lisaks soovitatakse valida näosõbralikust materjalist (näiteks siidist) padjapüürid ja pesta neid regulaarselt, kuna kõik padja küljes olev mõjutab näonahka.