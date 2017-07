Enesetapu sooritanud 41-aastane Linkin Parki solist Chester Benningtoni kirjutas kõigest mõni kuu tagasi siira kaastunde avalduse oma heale sõbrale Chris Cornellile, kes sooritas enesetapu.

Tol ajal ei osanud keegi arvata, et Chester Bennington võiks ka ise valida sama tee ning tema kirjast õhkus vaid kurbust.

"Ma nägin eile öösel und biitlitest. Ma ärkasin Rocky Raccooni peale, kes mängis mu peas. Ta ütles mulle, et mu sõber suri äsja. Mõtted sinust ujutasid mu mõistuse üle ja ma hakkasin nutma. Ma nutan ikka veel, kurbusest ja tänust, nende eriliste hetkede eest, mida olen jaganud sinuga ja su ilusa perekonnaga. Sa oled mind inspireerinud mitmel moel, mida sa kunagi teada ei saanudki. Su anne oli puhas ja ainulaadne. Su hääl oli rõõm ja valu, viha, armastus ja südamevalu üheskoos. Ma arvan, et seda me olemegi kõik. Sina aitasid mul seda mõista. Ma vaatasin äsja videot, kus sa laulad biitlite laulu «A Day In The Life» ja mulle meeldiks mõelda, et sa ütlesid hüvasti sel moel. Ma ei suuda maailma ilma sinuta ette kujutada. Ma loodan, et sa leiad rahu järgmises elus. Ma saadan oma armastuse Sinu naisele ja lastele, sõpradele ja perele. Tänan, et lubasid mind oma ellu."