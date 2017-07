Miljonite fännide ootus on ära tasunud – "Troonide mängu" seitsmes ja ühtlasi ka eelviimane hooaeg jõudis esmaspäeval teleekraanidele! Nagu oligi arvata, siis hooaja esimene osa purustas vaatajarekordeid ja sama on oodata ka kuuest järgnevast episoodist.

Kahjuks on tõesti seitsmes hooaeg lühem kui eelnevad hooajad ning tavapärase kümne episoodi asemel linastub üksnes seitse. Selle fakti korvab mõneti aga tõsiasi, et episoodid on pikemad ning hooaja viimane on lausa 81 minuti pikkune!

Teistest hooaegadest eristab seda, et kui varasemalt sai tõmmata paralleele George R. R. Martini raamatusarjaga, siis seitsmenda hooaja raamatuvaste ei ole veel autori sule alt poelettidele jõudnud. Muidugi ei kattu raamat ja sari üks-ühele, kuid nüüd on sarjas rohkelt ootamatusi ka neile, kes on raamatuid lugenud ja said varem kiidelda, et teavad, mis järgmises või ülejärgmises episoodis juhtuda võib.

Loomulikult veavad fännid selle peale kihla, milline tegelane peab vastu sarja lõpuni ja kes leiab oma enneaegse lõpu. Ei ole vist väga palju neid, kes suudaksid autorit ületada ja kõik surmad ära arvata.

Kes aga usub, et suudab kirjanikuhärraga sammu pidada, siis Betsafe’s on võimalik panustada selle peale, milline tegelane maha koksatakse. Lisaks on Betsafe’s olemas ka Game of Thrones slotimäng, nii et kui järgmise episoodini on veel terve nädal, siis ei ole see põhjuseks, et Westerosi imelisest ja kummalisest maailmast ilma jääda.

Fännide maiuspala üle maailma

"Jää ja tule laul“ sai alguse 1996. aastal, kui trükist ilmus sarja esimene raamat "Troonide mäng“. See leidis koheselt endale andunud fännid, kuid kui 2011. aastal linastus raamatusarjal põhineva telesarja "Troonide mäng“ esimene hooaeg, suurenes fännide arv lausa hüppeliselt. Muidugi tekitab see küsimusi, mis teeb "Troonide mängu“ niivõrd eriliseks. Raamatuid, kus valitsevad ja võitlevad kuningad, on maagiat ja draakoneid, leiab ju ometigi rohkem kui küll. Aga mitte kõik neist ei ole saavutanud säärast kultusliku seisundit. Üks "Troonide mängu“ omapärasid on see, et mitte keegi tegelastest ei ole kaitstud. Kui me oleme harjunud sellega, et head tegelased on lõpuni head ja halvad tegelased on alati halvad ning ainult halvad tegelased surevad, siis "Troonide mäng“ pöörab selle pea peale. Võib lausa nalja visata, et kohe kui mõni tegelane meeldima hakkab, siis George R. R. Martin kannab hoolt, et ta mõnel eriti võikal moel surma saaks.

Lisaks oodatud lahingutele, tegelaste riskantsetele sammudele ja julgetele otsustele painab vaatajate meelt alati ka küsimus, kes siis järgmisena sureb. Esimene osa hoidis küllaltki tagasihoidlikku joont – tapeti küll hulk Frey sõdureid, kel oli roll Punases Pulmas, kuid mitte kedagi võtmetegelastest. Samas ei ole mõtet loota, et järgmine nädal sama rahulikult kulgeb. Kas ohus on oma draakonite ja sõjaväega viimaks Westerosi maabunud Daenerys? Teraval raudtroonil istuv kuninganna Cersei? Võimas ja tugev, aga samas positiivne ja "liiga hea, et tõsi olla“ rüütel Brienne? Või Berin Dondarrion, Gregor Clegane ja Illyn Payne, kes kõik ootavad Arya Starki kättemaksunimekirjas oma järjekorda?