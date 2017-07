Kirgi kütnud reality-show esimese hooaja finaalieelne saade tekitab vaatajas palju põnevust, sest saarele saadetakse lausa kaks eksi korraga!

Kõik on suures jahmatuses, kuna nüüdsest on äärmiselt keeruline aru saada, kes on kelle eks. Rannale saabunud eksid on eksid omavahel, kuid samal ajal on neil mõlemal rannal ees ootamas ka eelmised armastused.

Rannale saabunud Kirilli eks Jana paneb mehe suure valiku ette. Lausa nii suure, et vene ärimees nutma puhkeb. Toimub ka suur naiste mudamaadlus, milles selgub, kes on saare tõeline emalõvi. Käiku lastakse kogu jõud, kuna pinged naiste vahel on suured ning esikohta ihkab rohkem kui üks hing.