Pannes kokku hõbedast komplekti on kindlasti oluline valida välja üks niiöelda staar-ese. See tähendab, et tarvis on valida konkreetne osa riietusest, mis kohe eriti silma paistab. Karolin selgitab: “Tanja look’i puhul on selleks hõbedane tagi, mis on praktiline nii suvel kui ka talvel. Kokku on see pandud ühe kõige lihtsama kombinatsiooniga – teksade ja maikaga, mis on ilmselt igaühel garderoobis olemas”.

Sel suvel ja sügisel on oluliseks moetrendiks hõbedased värvitoonid. Sellega on hea silma paista ning kui värvi kombineerida lihtsamate riietega, siis on võimalik kokku panna üks silmatorkav ja trendikas komplekt. Et valikuid targalt langetada, siis pani tuntud stilist Karolin Kuusik Eesti staar-lauljale Tanja Mihhailova-Saarele selga ühe hõbedastes toonides näidiskomplekti ning jagas kuus olulist nõuannet, kuidas tänavune moetoon stiilselt välja kanda.

2. Pööra tähelepanu kõrvarõngastele

Hetkel on ehtemoes kõige olulisem ese just kõrvarõngas, seega on komplekti kokku panekul väga oluline kulutada kõrvarõngaste valimise peale spetsiaalselt paras ports aega. “Tanja puhul said välja valitud ümara disainiga kõrvarõngad, mis on silmatorkavad ja ilusad ning sobivad kenasti üldise hõbedase trendi ja komplektiga,” rääkis Karolin.

Kui esialgu võib suur ja massiivne hõbedane kõrvarõngas olla võõras, siis alusta väiksematest säravatest hõbedasted kõrvarõngad, mis on sobilikud nii kontorisse kui peole, andes välimusele selle vajaliku sädeleva hõbedase helgi.

3. Jalanõud tuleb sobitada muu riietusega

Jalanõudest on hetkel moes nii naiselikud kingad kui ka sportlikud jalanõud. Antud komplekti juurde, kus jalas on teksased, annavad vajalikku glamuuri ja naiselikkust just kõrged kontsad. Lisaks sobivad hõbedast värvi kingad hästi tagi ja teiste komplekti detailidega, mis on tagasihoidlikuma baasriietuse juures heaks tähelepanuäratajaks.

Sportlikke jalanõusid on samuti erinevates toonindes ja värvikombinatsioonides, mida annab hõlpsasti sobitada nii kleidi kui pükste juurde, et muuta pidulikum või ametlikum välimus mängulisemaks. Casual looki juure aga sobivad selleks vürtsiks just kingad, nagu on ka Tanja fotol.

4. Käekott vali pigem väiksem

Tanja komplekti juurde on sobitatud hästi hõbedane crossbody kott, mille valikul tuleks kindlasti tähelepanu pöörata, et see ei oleks liiga suur. Eelistada tuleks pisikesi versioone, mis komplektis liialt silma ei hakka ja kogu tähelepanu enda peale ei tõmba. Tänastes moetrendides peaks kott ideaalis toimima võrdselt nii ehte kui ka aksessuaarina, täiendades riietust.

5. Telefon on samuti moe-ese

Tänapäeval pole telefonid enam ammu plastikust lutsukivid, mida me mäletame mõne aasta tagusest ajast. See on äärmiselt oluline osa inimese väljanägemisest ning toimib sarnaselt kotile, kõrvarõngastele või sõrmustele aksessuaarina, mis annab olulise panuse kogu riietusele. “Tanjale sai selleks puhuks outfit’ile lisatud hõbedases toonis Samsungi Arctic Silver nutitelefon, mis sobib sillerdava komplektiga ideaalselt, kuid samas ei tõmba endale kogu tähelepanu ning moodustub kena kooslus,” põhjendas stilist.

6. Käed vajavad tähelepanu

Pideva mobiilis surfamise tulemusel on meie käed samuti suurenenud tähelepanu all, seega on oluline mõelda, mida sõrme pista. “Selleks sobib hästi hõbedast tooni sõrmus, mis on küll keskmisest veidi suurem, kuid samas piisavalt tagasihoidlik, et komplekt oleks stiilne,” soovitas Karolin.