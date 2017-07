MÄLUMÄNG | BBC rõõmustab ülipõnevate sarjadega! Vasta küsimustele ja vaata neid aasta lõpuni tasuta!

1. Millest räägib BBC sari "Happy Valley"? tulnukate invasioonist Lääne-Yorkshire’i krahvkonda vanemkonstaabli tööst ja kriminaalsete juhtumite lahendamisest 1960ndate lillelastest ehk hipide elust Põhja-Inglismaal

2. Sarjas räägib enamus tegelasi selgelt eristuvas inglise keele murdes. Mis murdega on tegu? Yorkshire Cockney Northumberland kasutavad "it were" (selmet öelda "it was") ja "it's reet" (mis tähendab "it's alright")

3. Sarja režissöör on öelnud, et filmi sündmuste keskpaigaks sai Hebden Bridge valitud olulisel põhjusel. Mis põhjusel? tõstmaks looduskauni linna turistide külastatavust leidmaks lahendus suurele kodutute loomade osakaalule ühe elaniku kohta toomaks tähelepanu linnas kasvavale narkoprobleemile Suurbritannias mitmeid nimekaid auhindu võitnud krimisari “Varjude org” (“Happy Valley”) peategelane on 47-aastane vanemkonstaabel Catherine Cawood Lääne-Yorkshire'i krahvkonnast Põhja-Inglismaal. Kaheksa aasta eest kaotas ta tütre, naise poeg emaga ei suhtle, ta on lahutatud ning elab koos oma uimastisõltlasest õe Clare'iga, kellega ühiselt kasvatatakse lahkunud tütre poega Ryanit. Ent vaatamata trööstitule eraelule jääb naine ametis kindlameelseks, seda ka raskete juhtumite valguses, millega tal tegemist tuleb. Peaosas on Eestiski näidatud sarjast “Viimane tango Halifaxis” tuntud Sarah Lancashire, kellele sekundeerivad “Dowtown Abbeys” mänginud Siobhan Finneran ja Kevin Doyle ning “Sõja ja rahu” Briti versioonis vürst Andrei Bolkonski rolli teinud James Norton. Filmikriitikud on mainekas portaalis Rotten Tomatoes andnud seriaalile hindeks maksimaalse 100%, vaatajate hinnang on maksimumilähedane 96% ning portaali IMDB keskmine hinne 8,5 punkti 10st. Viaplays näeb “Varjude oru” mõlemat senivalminud hooaega, kokku 12 osa.

4. Mida uurib BBC sarjas “Järve saladus” tegelaskuju Robin Griffin? 12-aastase raseda tüdruku kadumist Loch Nessi koletise müsteeriumit võõrliikide invasiooni järvesügavustesse

5. Sarja peaosas mängib Kuldgloobuse võitnud näitlejatar Elisabeth Moss. Mis sarjas ta veel üles on astunud? "Vaprad ja ilusad" "Mad Men" "Noor paavst"

6. Sarjas astub üles ka maailmakuulus näitlejanna, kes on mänginud ka sellistes Hollywoodi kassahittides nagu “Tunnid” ja “Moulin Rouge”. Kes? Meryl Streep Nicole Kidman Julianne Moore Oscari-võitja Jane Campioni loodud võimsas põnevikus “Järve saladus” (“Top of the Lake”) uurib Robin Griffin 12-aastase raseda Tui Mitchami kadumist. Mida enam Robin tüdruku kohta teada saab, seda enam tuleb päevavalgele ebameeldivaid saladusi naise enda minevikust. Peaosas on 2014. aastal rolli eest Kuldgloobuse võitnud Elisabeth Moss, kes on tuntud ka seriaalidest “Mad Men” ja “Presidendi meeskond”. Koos temaga on ekraanil terve plejaad kuulsusi, näiteks Holly Hunter (“The Piano”), Peter Mullan (“Sõjaratsu”, “Tyrannosaur”), David Wenham (“Sõrmuste isand”, “Populaarsed vaenlased”, “Kariibi mere piraadid”) ja Thomas M. Wright (“Everest”). Kriitikute hinnang sellele sarjale on portaalis Rotten Tomatoes 94% ja vaatajate oma 97%, IMDB keskmine hinne ulatub 7,6-ni.

7. Millest räägib BBC sari “Luther"? 16. sajandi idealistlike vaadetega Saksa mungast Martin Lutherist samanimelisest süngest ja järeleandmatust Suurbritannia mõrvauurijast mustanahaliste inimõiguste eest võitleva liikumise juhist Martin Luther Kingist

8. "Lutheri" peategelast kehastab Suurbritannia mustanahaline meesnäitleja Idris Elba, kes mängis ühes 2011. aastal esilinastunud filmis tegelaskuju Heimdall. Mis filmiga oli tegu? "Lohetätoveeringuga tüdruk" "Harry Potter ja surmavägised" "Thor" Heimdall on sõdalase Sifi vend, kes valvab Asgardi.

9. Sarja looja Neil Cross ammutas Lutheri tegelaskuju loomisel inspiratsiooni ühest kangelasest. Kellest? Sherlock Holmes MacGyver Deadpool Kolmandas uues sarjas "Luther" on samanimeline peainspektor järeleandmatu ja vägivaldne mees, keda kannustavad vaid tema enese kinnisideed. Abikaasa mõrvast murtuna naaseb ta ametisse sünge ja raskemeelsena ning uuritavate roimade jõhkrus rõhub mehe hingele. Ta asub tööle eriti raskeid kuritegusid uurivasse üksusesse. Kuid see ei pruugi olla seesugune uus algus, nagu Luther loodab. Sarja looja Neil Cross ütleb, et Lutheri tegelaskuju loomisel ammutas ta inspiratsiooni nii Sherlock Holmesist kui Ameerika vaatajale hästi tuntud mõrvauurijast Columbost. Sari on kandideerinud 11 korral telemaailma kõige mainekamale auhinnale Emmyle ning selle peaosatäitja Idris Elba (“Thor”, “Prometheus”, “Mandela: pikk tee vabaduseni”) võitis 2012. aastal Kuldgloobuse. Kriitikud hindasid sarja portaalis Rotten Tomatoes 90% ja vaatajad 92%-ga, filmiportaali IMDB keskmine hinne on aga 8,6 punkti 10st.