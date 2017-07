Korrakaitsjad kogusid infot edasi. "15. juunil kavatsesime varem kontrollitud meest taaskord külastada, sest kahtlus langes järjest enam talle," ütles Piirimägi. Vahetult enne politseinike külastust sai aga patrull väljakutse – Rahumäe kalmistul pandi toime järjekordsed kotivargused. Kalmistule jõudnud patrull sai kannatanutelt jooksu pealt varga kirjelduse ja asus teda jalgsi püüdma.

Tänu heale piirkonna tundmisele ja õigele strateegiale tabasid politseinikud vargustes kahtlustatava mehe. Kui kümneminutiline tagaajamine oli lõppenud ning kinnipeetud isik oli jaoskonnas trellide taga, tunnistas üksinda tegutsenud kurjategija ülesse kaheksa vargust.

Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Kristina Kivi sõnul mees vahi alla võetud ning kohtueelne menetlus läbi viidud. "Kuna tegemist oli korduvate kuritegudega ning mees oli ka varem kriminaalkorras karistatud, esines tema puhul uute sarnaste kuritegude toimepanemise oht. Seetõttu esitasimegi Harju maakohtule vahistamistaotluse," ütles Kivi. "Kuna kahtlustatav tunnistas oma teod üles ja selgitas kuritegude toimepanemise asjaolusid, sai ka kohtueelne menetlus kiire lahenduse," lisas prokurör.

Olge ettevaatlikud!

Kõige suurem kahju, mille varas kannatanule tekitas, ületas 400 euro piiri. Piirimägi soovitab meeles pidada, et sõltumata ajast ja kohast tuleb enda isiklikel asjadel silm ja võimalusel käsi peal hoida. "Jättes väärtusliku eseme avalikus kohas tähelepanuta, on alati võimalus, et pahatahtlik inimene selle ära võtab. Kui tead, et suuremaks ostlemiseks ei lähe, ei tasu rahakotti kodust kaasa võttagi. Vähemalt mitte suures summas sularaha. Samuti on mõistlik hoida ka telefon ja rahakott eraldi – nii saab endale vajadusel abi kutsuda," rääkis politseinik.